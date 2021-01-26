Пожилой житель Петрозаводска перевел мошенникам более 3 млн рублей

В Петрозаводске очередной жертвой телефонных мошенников стал пенсионер. Он перевел злоумышленникам более 3 млн рублей, сообщает пресс-служба республиканского МВД.

По данным ведомства, пенсионеру позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Он рассказал мужчине, что кто-то пытается взять кредит на его имя и для того, чтобы спасти уже накопленные сбережения, необходимо перевести их на специальный счет, пишет ИА «Карелinform».

Звонивший посоветовал снять все деньги за исключением 1 тыс. рублей через банкомат, однако у пенсионера не получилось это сделать. В следующие дни ему регулярно звонили из «банка», однако убедил мужчину звонок якобы сотрудника полиции.

Пенсионер перевел все деньги на счет, продиктованный злоумышленником. Размер ущерба составил 3,032 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее, 26 января, сообщалось, что в Смоленской области задержали женщин, которые украли у 88-летнего жителя Подмосковья более 3 млн рублей. Похищенных денег при них не нашли. По заверениям злоумышленниц, средства они потратили на покупку вещей для детей.