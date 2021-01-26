Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Политика
Медведев назвал личной потерей смерть Приходько
Культура
Объявлены лучшие фильмы и сериалы 2020 года
Общество
Ученые назвали три симптома перенесенного коронавируса
Мир
МИД сообщил о заинтересованности США в сотрудничестве в киберсфере
Общество
Умер бывший главный санитарный врач России Беляев
Мир
Иран назвал условие возвращения к выполнению ядерной сделки
Мир
Премьер Белоруссии допустил преодоление спада в торговле с РФ в 2021 году
Общество
Стали известны подробности гибели солистки группы «Восток»
Общество
Три станции метро построят в Москве до конца года

Пожилой житель Петрозаводска перевел мошенникам более 3 млн рублей

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Петрозаводске очередной жертвой телефонных мошенников стал пенсионер. Он перевел злоумышленникам более 3 млн рублей, сообщает пресс-служба республиканского МВД.

По данным ведомства, пенсионеру позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Он рассказал мужчине, что кто-то пытается взять кредит на его имя и для того, чтобы спасти уже накопленные сбережения, необходимо перевести их на специальный счет, пишет ИА «Карелinform».

Звонивший посоветовал снять все деньги за исключением 1 тыс. рублей через банкомат, однако у пенсионера не получилось это сделать. В следующие дни ему регулярно звонили из «банка», однако убедил мужчину звонок якобы сотрудника полиции.

Пенсионер перевел все деньги на счет, продиктованный злоумышленником. Размер ущерба составил 3,032 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее, 26 января, сообщалось, что в Смоленской области задержали женщин, которые украли у 88-летнего жителя Подмосковья более 3 млн рублей. Похищенных денег при них не нашли. По заверениям злоумышленниц, средства они потратили на покупку вещей для детей.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021