Пьяный водитель воткнул отвертку в глаз инспектору ДПС под Воронежем

Житель Калачеевского района Воронежской области напал на сотрудника ДПС, воткнув ему отвертку в глаз. Об этом во вторник, 26 января, сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по региону.

По данным следователей, 23 января сотрудники ДПС заметили в селе Заброды автомобиль, съехавший на обочину. За рулем машины находился 39-летний местный житель, который, по визуальным признакам, был в состоянии алкогольного опьянения.

Правоохранители предложили ему пройти медосвидетельствование и пригласили его для этого в патрульный автомобиль.

«Находясь на переднем пассажирском сиденье служебного автомобиля, 39-летний мужчина внезапно нанес имевшейся при нем отверткой удар в область правого глаза сидевшему на водительском сиденье 30-летнему инспектору ДПС, причинив последнему ранение правой глазницы с повреждением тканей головного мозга», — сообщили в СК.

Нанесенное правоохранителю ранение квалифицируется как тяжкий вред здоровью, отметили следователи.

Раненый сотрудник ДПС был экстренно госпитализирован, а напавший на него мужчина задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа в целях воспрепятствования законной деятельности».

Решением суда 39-летнего водителя заключили под стражу. В настоящий момент устанавливаются мотивы нападения на стража порядка. Расследование уголовного дела продолжается.

В январе в одной из московских квартир мужчина, находясь в неадекватном состоянии, с ножом напал на прибывших на вызов сотрудников полиции. Правоохранители сперва произвели предупредительный выстрел, а затем применили табельное оружие. От полученного ранения нападавший скончался на месте.