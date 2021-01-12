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Мужчина с ножом напал на полицейских в квартире в Москве

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В одной из московских квартир вооруженный ножом мужчина напал на полицейских, нападавший ликвидирован. Об этом 12 января сообщили в Следственном комитете РФ.

«По версии следствия, 12 января 2021 года сотрудники полиции по вызову бригады скорой медицинской помощи прибыли в квартиру жилого дома по Гурьевскому проезду в городе Москве, где мужчина в неадекватном состоянии вел себя агрессивно по отношению к медицинскому персоналу и соседям, на предупреждения не реагировал. После чего, мужчина, имея при себе нож, и высказывая угрозы убийством окружающим, совершил нападение на сотрудников полиции», — говорится на сайте ГСУ СК по Москве.

Сотрудниками полиции был произведен предупредительный выстрел, после чего было применено табельное оружие. От полученного ранения нападавший скончался на месте.

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