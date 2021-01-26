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Путин и Воробьев открыли транспортную развязку в Химках

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Президент России Владимир Путин и губернатор Московской области Андрей Воробьев во вторник, 26 января, открыли транспортную развязку на пересечении улицы Репина и Ленинградского шоссе в подмосковных Химках. Глава государства лично осмотрел объект.

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Транспортную развязку построили за один год. По новой дороге автомобилисты смогут проезжать через Ленинградское шоссе всего за 15 минут. Ранее время в пути из одной части города в другую в часы интенсивного транспортного движения составляло не менее одного часа, а пробки достигали 7–9 баллов. Репинская развязка решает транспортную проблему для 260 тыс. жителей Химок.

Путин дал поручение о строительстве развязки после посещения в апреле 2019 года завода «Энергомаш», где работники пожаловались президенту на плохую транспортную доступность предприятия.

Основными задачами развязки в Химках являются соединение старого и нового города, а также обеспечение транспортной доступности в промышленную часть населенного пункта. Общая площадь развязки составила около 40 тыс. кв. м, протяженность основного хода ― 0,8 км с путепроводом длиной 158 м.

Расчетная скорость движения по развязке равна 70 км/ч, количество полос по основному ходу ― от двух до пяти.

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