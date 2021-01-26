Улицу Инженерную во Пскове завершат ремонтировать в 2021 году

Во Пскове в 2021 году планируют завершить ремонт улицы Инженерной, который ведется в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом сообщает пресс-служба региональной администрации.

В этом году специалисты приведут в порядок улицу Инженерную от дома № 12 до пересечения с улицей Алтаева. Также ремонта ожидает дублер дороги между домами № 12 и № 100, уточняет Псковское агентство информации.

Контракт с подрядчиком уже заключен. Его стоимость составила 58,8 млн рублей. Средства выделят из федерального бюджета.

В 2020 году на Инженерной реконструировали перекресток с улицей Индустриальной, а также отремонтировали два участка от Инженерного моста и между улицами Алтаева и Труда.

Полностью завершить ремонт улицы планируется до 31 августа 2021 года.