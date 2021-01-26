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Разрешение на работу в московском такси стало возможно получить онлайн

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Получить разрешение на работу в московском такси теперь можно онлайн, сделать это можно на портале mos.ru. Об этом сообщается во вторник, 26 января, на сайте мэра столицы.

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«Раньше, чтобы забрать документ, нужно было лично приходить в сервисный центр. Теперь же есть возможность получить разрешение в личном кабинете юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и распечатать его», — говорится в публикации.

Для начала работы с кабинетом необходима личная подпись. Заявление на получение разрешения могут подавать только официально зарегистрированные индивидуальные предприниматели и юридические лица.

Кроме подписи, необходимо предъявить ряд документов: документ, удостоверяющий личность; свидетельство о регистрации автомобиля; договор лизинга или аренды автомобиля, либо доверенность на право его распоряжения; доверенность, в случае обращения представителя заявителя.

Ранее, 4 декабря, в столичном дептрансе составили рейтинг самых популярных агрегаторов такси. Так, в Москве таковым остается «Яндекс. Такси», на втором месте находится «Ситимобил», а доли остальных агрегаторов, включая inDriver и «Везет», составили 3%.

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