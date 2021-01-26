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Синоптики рассказали о погоде в Москве 26 января

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В Москве во вторник, 26 января, ожидается облачная погода с небольшими осадками, гололедица и температура воздуха до 2 градусов тепла. Об этом во вторник, 26 января, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

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По прогнозам метеорологов, дневная температура воздуха составит от 0 до 2 градусов выше ноля, а в ночь столбики термометров могут опуститься до минус 1 градуса.

Ветер ожидается юго-восточный, его скорость составит 5-10 м/с, пишет RT. Местами его порывы могут достигать 15 м/с. Атмосферное давление будет порядка 742 мм рт. ст.

Как пишет агентство городских новостей «Москва», в ночь на 27 января также ожидается гололедица, местами сильная. Пройдут небольшие осадки, местами умеренные, в виде снега и мокрого снега.

В Московской области температура воздуха днем будет колебаться от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, а ночью может похолодать до 3 градусов ниже нуля.

25 января научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд завил, что положительные температурные величины в Москве продержатся до среды, 27 января.

Эксперт отметил, что температура в столице достигла «фантастических величин» превысив норму 10–13 градусов, а на востоке ЦФО — даже на 16 градусов.

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