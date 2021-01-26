Один человек погиб при наезде автомобиля на пешеходов в Портленде

По меньшей мере один человек погиб и еще пятеро пострадали в результате наезда автомобиля на пешеходов в американском Портленде (штат Орегон). Об этом сообщается на сайте местного полицейского управления.

Инцидент произошел около 13:00 понедельника, 25 января (0:00 мск вторника, 26 января). Водитель наехал на нескольких человек и попытался скрыться с места преступления. Его задержали местные жители, после чего передали прибывшим на место сотрудникам полиции.

Один из пострадавших был госпитализирован в критическом состоянии и позднее скончался в больнице. Еще пять человек получили травмы, их жизни ничего не угрожает, отметили в полиции. Расследование аварии продолжается.

21 января автомобиль Mercedes-Benz врезался в одну из остановок общественного транспорта в Екатеринбурге. ДТП произошло на пересечении проспекта Ленина и улицы Карла Либкнехта. На кадрах с места аварии видно, что иномарка протаранила киоск, расположенный прямо на автобусной остановке.