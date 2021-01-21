Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Более 220 тыс. москвичей сделали прививку от COVID-19
Мир
Европарламент потребует остановить строительство «Северного потока – 2»
Мир
Беспорядки произошли в Портленде в день инаугурации Байдена
Общество
Число зрителей в театрах и концертных залах Москвы увеличено до 50%
Общество
Колледжи и учреждения допобразования Москвы откроются 22 января
Спорт
МОК не будет отменять Олимпиаду в Токио
Происшествия
Стала известна причина отравления в школе-интернате в Хабаровске
Мир
Парижское соглашение по климату вступит в силу для США 19 февраля
Мир
США приостановят депортацию на 100 дней

Автомобиль протаранил остановку в Екатеринбурге

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Автомобиль Mercedes-Benz врезался в одну из остановок общественного транспорта в Екатеринбурге. Об этом в четверг, 21 января, сообщает местный новостной портал E1.ru.

Разъехались без последствий: в каких случаях можно уезжать с места ДТП
Иногда место аварии даже необходимо покинуть без соблюдения необходимых формальностей

ДТП произошло на пересечении проспекта Ленина и улицы Карла Либкнехта. На кадрах с места аварии видно, что иномарка протаранила киоск, расположенный прямо на автобусной остановке.

По данным портала, в момент ЧП на остановке находились люди и пострадала одна из девушек, ожидавших транспорт.

В пресс-службе городского ГИБДД, в свою очередь, подредили факт аварии. Также правоохранители заявили, что в результате ДТП действительно есть пострадавшие.

«На Малышева –Карла Либкнехта [допущен] наезд на пешехода. Сотрудники ГИБДД выехали на место», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

Ранее в этом же день в Оренбургской области в результате ДТП с микроавтобусом погибли ребенок и трое взрослых. Авария произошла у поселка Заречье, на 26 км автодороги «Обход г. Оренбурга».

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021