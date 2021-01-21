Автомобиль протаранил остановку в Екатеринбурге

Автомобиль Mercedes-Benz врезался в одну из остановок общественного транспорта в Екатеринбурге. Об этом в четверг, 21 января, сообщает местный новостной портал E1.ru.

ДТП произошло на пересечении проспекта Ленина и улицы Карла Либкнехта. На кадрах с места аварии видно, что иномарка протаранила киоск, расположенный прямо на автобусной остановке.

По данным портала, в момент ЧП на остановке находились люди и пострадала одна из девушек, ожидавших транспорт.

В пресс-службе городского ГИБДД, в свою очередь, подредили факт аварии. Также правоохранители заявили, что в результате ДТП действительно есть пострадавшие.

«На Малышева –Карла Либкнехта [допущен] наезд на пешехода. Сотрудники ГИБДД выехали на место», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

Ранее в этом же день в Оренбургской области в результате ДТП с микроавтобусом погибли ребенок и трое взрослых. Авария произошла у поселка Заречье, на 26 км автодороги «Обход г. Оренбурга».