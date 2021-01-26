В Приморье мать заподозрили в убийстве семилетней дочери

Женщину заподозрили в убийстве маленькой дочери в Приморье. Об этом в понедельник, 25 января, сообщила пресс-служба регионального СУ СК России.

По данным ведомства, 23 января в квартире одного из домов на Ленинградской улице города Уссурийска обнаружили тело семилетней девочки с признаками насильственной смерти. Отмечается, что в запертой изнутри квартире находилась 37-летняя мать ребенка, которая находилась в неадекватном психологическом состоянии и нуждалась в медицинской помощи, пишет сайт aif.ru.

По факту смерти ребенка СК возбудил уголовное дело по статье об убийстве малолетнего. По подозрению в совершении преступления была задержана мать девочки. В настоящее время женщина находится в психиатрической больнице, пишет сайт kp.ru.

Назначено проведение судебных экспертиз, включая судебно-медицинскую экспертизу в отношении подозреваемой.

Проверку по факту убийства начала прокуратура Приморского края.

«Прокуроры проверят исполнение законодательства о несовершеннолетних органами системы профилактики, также будет дана оценка действиям должностных лиц, в чьи обязанности входило осуществление контроля за стоянием здоровья женщины», — заявили в ведомстве.

Ход и результаты расследования находятся на контроле городской прокуратуры.

4 января сообщалось, что 23-летний житель Крыма убил свою малолетнюю дочь и попытался выдать это за несчастный случай. Тело полуторагодовалой девочки было обнаружено в доме в Бахчисарае. На теле отсутствовали признаки насильственной смерти, однако медэкспертиза показала, что смерть наступила в результате удушения. По версии следствия, накануне отец избивал дочку, ставил в угол, а потом убил ее, чтобы она перестала плакать.