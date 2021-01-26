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Более 1,5 млн бизнесов закрылось по итогам 2020 года

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В 2020 году свою деятельность в России прекратило 1,54 млн юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (ИП) и фермерских хозяйств — то есть пятая часть действующих бизнесов. Это стало рекордом с 2014 года, следует из статистики Федеральной налоговой службы (ФНС), которую изучили «Известия».

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При этом число ликвидированных юрлиц показало позитивный тренд: по сравнению с 2019 годом оно сократилось на 17%, до 548 тыс., и в целом стало самым скромным за последние три года (с 2017-го по 2019-й ежегодное количество упраздненных юрлиц находилось в диапазоне от 632 до 660 тыс.).

Однако количество закрывшихся ИП и фермерских хозяйств продемонстрировало негативную динамику. По сравнению с 2019 годом оно выросло на 36% и составило 991 тыс.

Наиболее частой причиной ликвидации было решение о прекращении деятельности (его приняли 670 тыс. индивидуальных предпринимателей), однако она не была единственной. В 19 тыс. случаев ИП был упразднен из-за смерти бизнесмена, 9 тыс. прекратили существование в связи с аннулированием документа, подтверждающего право предпринимателя проживать в России, а 1,3 тыс. ИП обанкротились, следует из статистики ФНС.

Среди менее популярных причин ликвидации оказались решение суда и лишение права заниматься бизнесом.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»:

Упраздненный вопрос: в 2020 году закрылся каждый пятый бизнес

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