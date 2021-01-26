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Истребители МиГ-31БМ будут дежурить на аэродромах в Заполярье
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Истребители МиГ-31БМ будут дежурить на аэродромах в Заполярье

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Истребители-перехватчики МиГ-31БМ взяли под защиту Севморпуть (СМП). Машины авиационной эскадрильи Северного флота станут дежурить на островных и материковых аэродромах в Заполярье.

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Как рассказали «Известиям» источники в Минобороны истребители новой арктической эскадрильи 98-го отдельного смешанного авиаполка 45-й армии ВВС и ПВО будут дежурить на аэродромах вдоль трассы СМП на ротационной основе.

При этом основным пунктом их базирования останется Мончегорск, в котором часть была развернута еще в 2019 году. Весь прошлый год в части проходили экспериментальные учения по действию самолетов вдоль СМП. Результаты маневров командование признало успешными.

По словам заслуженного летчика-испытателя, Героя России полковника Игоря Маликова, МиГ-31БМ хорошо подходит для полетов в Арктике.

«У нас в принципе вся техника рассчитана на работу при температуре от –50 до +50. МиГ-31БМ — сложная машина, но вполне способна выполнять все задачи за Полярным кругом. У нее большая дальность полета, эффективный радиолокатор, новые точные и дальнобойные ракеты. По большому счету такие самолеты смогут полностью перекрыть воздушное пространство над Арктикой», — пояснил «Известиям» специалист.

МиГ-31— самый мощный в мире истребитель-перехватчик. Благодаря уникальным радарам самолет видит как высотные цели, летящие с гиперзвуковой скоростью, так и крылатые ракеты, скрывающиеся на сверхнизких высотах. Из-за того, что взлетная масса перехватчика превышает 30 т, в войсках его называют «боевым воздушным кораблем».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

В добрый Севморпуть: перехватчики МиГ-31БМ прикроют арктическую трассу

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