В ООН предупредили о риске мирового раскола

Миру может грозить разлом на две части — с двумя крупнейшими экономиками и двумя основными валютами. Об этом в понедельник, 25 января, предупредил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

«Я по-прежнему опасаюсь возможности большого разлома, который расколет мир на две части с двумя крупнейшими экономиками на Земле, лидирующими в двух зонах с разными доминирующими валютами, разными торговыми и финансовыми правилами — каждая из которых имела бы свой собственный интернет, а также свои собственные бесперспективные геополитические и военные стратегии», — отметил он в ходе виртуальной конференции всемирного экономического форума (ВЭФ). Трансляция велась на странице мероприятия в Twitter.

Ранее в сентябре Гутерриш заявлял о возможном мировом расколе на фоне противоречий между Китаем и США. В понедельник же он подчеркнул, что существует также уязвимость цифрового пространства, из которого нельзя извлечь выгоду, не столкнувшись с рисками.

Кроме того, проблемы наблюдаются в режиме разоружения, сохраняется риск распространения химического и ядерного оружия. Генсек ООН подчеркнул, что в текущем году важно устранить все противоречия, чтобы избежать катастрофы.

«У нас есть уникальная возможность сделать это. Мы можем использовать наше восстановление от пандемии COVID-19, чтобы перейти от нестабильности к устойчивости», — заключил Гутерреш.

Ранее в январе независимый эксперт ООН по вопросу о правах человека и международной солидарности Обиора Окафор заявлял, что мир может столкнуться с расколом из-за вакцин против коронавируса. Он пояснил, что определенные государства глобального Севера зарезервировали для себя значительное количество вакцин и проводят иммунизацию своих жителей, однако почти ни в одной из стран глобального Юга, где проживает почти 90% населения планеты, такого доступа к вакцинам нет.