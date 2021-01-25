Момент нападения на россиян в Стамбуле попал на видео

Нападение вооруженного ножом мужчины на трех российских туристов в районе Бешикташ в Стамбуле попало в объектив одной из камер видеонаблюдения, установленных неподалеку. Ролик опубликовал в понедельник, 25 января, новостной портал EN Son Haber.

Инцидент произошел накануне вечером. По данным портала, перед отделением одного из банков незнакомец подошел к россиянам — двум девушкам и одному мужчине, и попросил у них деньги. Испугавшись, туристы спрятались на стоянке такси, а через некоторое время направились к месту своего проживания.

На кадрах видеозаписи видно, как туристы идут по улице. В этот момент со спины на них нападет мужчина и ударяет одного из туристов ножом в грудь, а затем наносит порядка 8 ударов девушке и, взяв сумку, убегает.

По данным турецкого информагентства Iha, угрозы жизни пострадавших в результате случившегося россиян, нет. Их доставили в больницу.

По предварительным данным, нападавшим является сборщик мусора Хасан Хюсейн Й. В настоящий момент он задержан.