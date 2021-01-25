Мужчина с ножом напал на трех россиян в Турции
В Стамбуле вооруженный ножом мужчина осуществил нападение на трех россиян, пишет в понедельник, 25 января, портал Iha.com.
Пострадавшие доставлены в больницу. Как сообщил «РИА Новости» источник в полиции, угрозы для их жизни нет.
По предварительным данным, нападавшим является сборщик мусора Хасан Хюсейн Й. Момент нападения попал на камеры наблюдения. Полиция ведет поиски подозреваемого. Причины и обстоятельства нападения выясняются. Издание допускает, что мужчина страдал от психических заболеваний.
6 сентября 2020 года в Лондоне пятеро мужчин пострадали в результате нападения злоумышленников с ножами. Прибывшие на вызов правоохранители задержали пятерых подозреваемых.