Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Политика
Сенатор назвал условия работы делегации России в ПАСЕ
Общество
Путин выразил свое отношение к брачному договору
Общество
В Гидрометцентре допустили 30-градусные морозы в столичном регионе в феврале
Общество
В Минобрнауки допустили возврат вузов с удаленки в ближайшее время
Общество
В России вырастет максимальный размер пособия по беременности и родам
Политика
В Госдуме обсудят ужесточение законов за вовлечение детей в политику
Мир
Стало известно о предстоящем визите главы дипломатии ЕС в Москву
Наука
Вакцина против аллергии на кошек может появиться в России в 2021 году
Общество
Ракова рассказала о свободном коечном фонде в Москве для лечения COVID-19

Путин выразил свое отношение к брачному договору

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Брачный договор нельзя назвать хорошим способом организации жизни супругов. Такое мнение в понедельник, 25 января, выразил президент РФ Владимир Путин.

Есть контракт: почему растет спрос на брачные договоры
Что делят россияне при разводе и как они заботятся об этом до свадьбы

По его словам, в основе семейной жизни должно лежать доверие.

«Вы знаете, что в современном мире, это с Запада к нам приходит, но тем не менее, есть такая форма заключения брака, как брачный договор. Кстати говоря, не думаю, что это хороший способ организации семейной жизни, потому что если люди вступают в брак и собираются жить вместе, вести общее хозяйство, детей иметь, то, наверное, должны доверять друг другу», — заявил глава государства в ходе встречи с российскими студентами.

Путин добавил, что у некоторых людей возникают различные жизненные ситуации, от которых может зависеть необходимость заключения соглашения.

В конце декабря в Федеральной нотариальной палате сообщили, что в 2020 году было заключено рекордное число брачных контрактов. Их количество составило почти 119 тыс.

В нотариате, объясняя популярность заключения брачных контрактов, заявили, что семейные ценности не просто растут — семейные пары учатся цивилизованно решать непростые вопросы.

Кроме того, брачный договор — это эффективный инструмент, способный помочь в решении имущественных вопросов в семье и предотвратить возникновение споров, добавили в Федеральной нотариальной палате.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021