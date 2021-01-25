Путин выразил свое отношение к брачному договору

Брачный договор нельзя назвать хорошим способом организации жизни супругов. Такое мнение в понедельник, 25 января, выразил президент РФ Владимир Путин.

По его словам, в основе семейной жизни должно лежать доверие.

«Вы знаете, что в современном мире, это с Запада к нам приходит, но тем не менее, есть такая форма заключения брака, как брачный договор. Кстати говоря, не думаю, что это хороший способ организации семейной жизни, потому что если люди вступают в брак и собираются жить вместе, вести общее хозяйство, детей иметь, то, наверное, должны доверять друг другу», — заявил глава государства в ходе встречи с российскими студентами.

Путин добавил, что у некоторых людей возникают различные жизненные ситуации, от которых может зависеть необходимость заключения соглашения.

В конце декабря в Федеральной нотариальной палате сообщили, что в 2020 году было заключено рекордное число брачных контрактов. Их количество составило почти 119 тыс.

В нотариате, объясняя популярность заключения брачных контрактов, заявили, что семейные ценности не просто растут — семейные пары учатся цивилизованно решать непростые вопросы.

Кроме того, брачный договор — это эффективный инструмент, способный помочь в решении имущественных вопросов в семье и предотвратить возникновение споров, добавили в Федеральной нотариальной палате.