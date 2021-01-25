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Вакцина против аллергии на кошек может появиться в России в 2021 году
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Вакцина против аллергии на кошек может появиться в России в 2021 году

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Вакцина против аллергии на кошек может появиться в России уже в 2021. Как сообщил ректор Сеченовского университета Петр Глыбочко, где занимаются разработкой препарата, все исследования уже завершены. Слова главы учебного заведения цитирует 25 января «РИА Новости».

Он отметил, что регистрацию вакцина пока не прошла. Нужные для этого документы пока не были поданы.

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«Сейчас мы готовим аллергены против аллергии от кошек. Они практически готовы. Если пандемия не помешает, в этом году будет», — рассказал Петр Глыбочко.

О создании первой в мире вакцины против аллергии на кошек медики университета имени Сеченова сообщили еще в 2018 году. Тогда вместе с ними работали ученые из Венского медицинского университета. В планах у коллег было создание вакцины, которая поможет от всех восьми видов «кошачьих» аллергенов. Как предполагалась, лекарство смогут использовать даже дети и беременные женщины, которые часто сталкиваются с негативной реакцией организма на кошек.

Аллергия на кошек, как выяснили в феврале 2020 года ученые из Австралии, может появляться из-за защитной реакции животного. По результатам исследования медики установили, что домашние кошки могут выделять белки, которые вызывают у людей аллергию. Домашние питомцы таким образом защищают себя и территорию, где живут.

Такой вывод специалисты сделали, изучив секрет подмышечных желез ядовитого примата — медленного лори. Он выделяет белок, очень схожий с белками кошек, когда ему грозит опасность. Медленный лори может смазывать ядовитым веществом зубы, и после укуса раны жертвы не будет заживать.

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