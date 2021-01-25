«Роскосмос» готов к диалогу с США по освоению космоса

«Роскосмос» готов обсуждать с США освоение дальнего космоса. Пресс-служба компании выступила с заявлением, сообщает телеканал «Известия». Россияне хотели бы продолжить диалог по общим целям. Но от участия в проекте Gateway «Роскосмос» вынужден отказаться. NASA предлагала слишком большие ограничения. В «Роскосмосе» заявили, что у РФ есть свой план освоения Луны.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.