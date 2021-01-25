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Комсомольск-на-Амуре поднялся в рейтинге «умных» городов России

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Уровень цифровизации в Комсомольске-на-Амуре позволил ему подняться в рейтинге «умных» городов, который составляет Минстрой России, больше чем на 10 пунктов. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.

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Для этого создан стандарт обмена электронными данными для городов

Сейчас Комсомольск занимает место в первой трети рейтинга «IQ городов». В министерстве ЖКХ региона это называют неплохим показателем для городов с численностью населения от 100 тыс. до 250 тыс. человек, пишет Transsibinfo.ru.

По данным ведомства, в городе Юности современные технологии внедряют в городское хозяйство. Примером служит автоматизированное управление наружным освещением. Также сейчас тестируется интеллектуальная система управления общественным транспортом, в скором времени планируется запуск системы отслеживания общественного транспорта в режиме онлайн.

Кроме того, в общественных местах и на дорогах города устанавливают средства теле-, видео- и радиоконтроля, что повышает уровень безопасности.

В марте прошлого года сообщалось, что Москва, Казань и Санкт-Петербург возглавили рейтинг «IQ городов» среди 15 российских мегаполисов. Подобный список составлялся впервые.

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