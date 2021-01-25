Цены на летние путевки в России выросли на 10 процентов

Цены на летний отдых в России выросли в среднем на 10%. Увеличение зафиксировано уже на этапе раннего бронирования на 2021 год. Как отметили в Ассоциации туроператоров страны, цены поднялись от 3 до 20% в зависимости от категории отеля. Рост обусловлен значительным увеличением спроса, и на этом он может не остановиться, сообщает телеканал «Известия». Участники рынка ожидают, что цены продолжат расти. Также увеличится стоимость сопутствующих услуг.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.