Открытие турникетов на станции «Новые Черемушки» в Москве помогло избежать скопления пассажиров

В московском метро на станции «Новые Черемушки» Калужско-Рижской линии сотрудники открыли турникеты для более быстрого прохода пассажиров. Об этом в понедельник, 25 января, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса.

Участок «Беляево» — «Новые Черемушки» на юге столицы закрыт с 23 января по 7 февраля из-за прокладки тоннеля Большой кольцевой линии (БКЛ),

«Мы в режиме реального времени следим за ситуацией на станциях на месте и из Единого диспетчерского центра, поэтому для предотвращения скопления пассажиров открыли турникеты», — говорится в сообщении.

В дептрансе указали, что закрытие участка привело к значительному росту пассажиропотока на станции в первое рабочее утро. С момента открытия и до 8:15 утра ей воспользовались 8,4 тыс. пассажиров, что в 1,8 раза больше, чем в прошлый понедельник.

19 января стало известно, что от «Беляево» до «Новых Черемушек» на время закрытия участка запустят бесплатные автобусы. В будние дни по маршруту работают более 60 автобусов особо большого класса, в выходные — более 30. В дептрансе отмечают, что на автобусах КМ наблюдается значительная загрузка, поэтому там призвали пользоваться альтернативными маршрутами — через станции Бутовской, Серпуховско-Тимирязевской и Сокольнической линий и маршрутами наземного регулярного транспорта.