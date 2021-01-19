Автобусы запустят от «Беляево» до «Новых Черемушек» из-за прокладки тоннеля БКЛ

Участок Калужско-Рижской линии Московского метрополитена от станции «Беляево» до станции «Новые Черемушки» будет закрыт с 23 января по 7 февраля из-за работ по прокладке тоннеля Большой кольцевой линии (БКЛ). В будние дни по маршруту будут работать более 60 автобусов особо большого класса, в выходные — более 30. Об этом сообщили во вторник, 19 января, в пресс-службе столичного департамента транспорта.

Бесплатные автобусы КМ будут также делать остановку у метро «Калужская». «Они будут работать каждый день с 5:30 утра до 2:00 с интервалами около минуты. Это автобусы особо большого класса. В будни на линии их будет больше 60, по выходным — более 30», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

На улице Профсоюзной выделенную полосу для автобусов временно расширят до двух рядов. Проезд такси здесь будет запрещен. Для движения личных автомобилей будет действовать по одной полосе в каждом направлении. На нескольких участках проезд будет запрещен, сообщается на сайте kp.ru.

В пресс-службе добавили, что помимо КМ запустят короткие рейсы регулярных маршрутов: №261к — от станции метро «Беляево» до метро «Юго-Западная», №784к — от метро «Калужская» до метро «Чертановская», №281к — от проезда Карамзина через метро «Теплый Стан» до метро «Тропарево».

Пассажиров попросили заранее планировать поездки в дни ограничений.

Ранее, 31 декабря, мэр Москвы Сергей Собянин открыл станцию «Электрозаводская» БКЛ.

Большая кольцевая линия — 14-я по счету линия столичного метро. Первый участок «Петровский парк» — «Деловой центр» протяженностью 10,5 км с пятью станциями был открыт 26 февраля 2018 года. В настоящее время в состав линии входят шесть станций, ее длина составляет 12,5 км.