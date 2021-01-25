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Эксперты подсчитали стоимость оборудования начинающего тиктокера

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Оборудование для начинающего тикток-блогера в России, согласно исследованию экспертов сервиса объявлений «Авито», обойдется в среднем в 4850 рублей.

В эту сумму входит кольцевая лампа и штатив для краcивой видеокартинки, а также микрофон-петличка для записи более качественного звука, чем через микрофон смартфона или наушников.

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Самым популярным видом освещения для съемки «тиктоков» является кольцевая лампа, отметили в сервисе. В январе 2021 года на «Авито» ее можно купить в среднем за 1,6 тыс. рублей — вдвое дешевле, чем год назад. При этом выбор изделий вырос вдвое.

Чтобы сделать интересный ролик, который понравится аудитории, приходится переснимать видео на протяжении нескольких часов подряд. Чтобы получить ровный и красивый кадр, используют штативы. Их можно купить в среднем за 1,8 тыс. рублей, подсчитали аналитики.

За год штативы стали дешевле на 24%, а предложение за это же время выросло на 90%. Кроме того, по сравнению с январем прошлого года в 2,2 раза стало больше объявлений о продаже петличек. Средняя цена на такой микрофон составляет 1,45 тыс. рублей.

Продвинутые блогеры в дополнение к базовому штативу, кольцевой лампе и петличке покупают дополнительное оборудование — стабилизатор, софтобокс и зеркальную камеру. Полный набор профессионального блогера в среднем обойдется в 25,35 тыс. рублей, отмечают эксперты.

В частности, стабилизатор в среднем стоит 6 тыс. рублей. Его используют для записи роликов в движении. Софтбокс, который позволяет сделать картинку более сочных цветов, в среднем обойдется в 4 тыс. рублей.

Зачастую продвинутые тиктокеры предпочитают снимать ролики не только на телефон, но и на зеркальную камеру, для большей глубины и четкости изображения. В январе 2021 года аппарат можно приобрести в среднем за 10,5 тыс. рублей, заключили аналитики.

В 2020 году приложение TikTok для iPhone стало лидером в AppStore в России с самым высоким средним рейтингом, следует из исследования компании AppFollow.

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