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TikTok в 2020 году стал лидером в AppStore в России

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Приложение TikTok для iPhone стало лидером в AppStore в России с самым высоким средним рейтингом в 2020 году, следует из исследования компании AppFollow.

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Отмечается, что TikTok стал лидером бесплатных приложений в категории Overall (все приложения) как в России, так и в США. Среди бесплатных приложений с платными функциями в данной категории самыми популярными стали сервисы ivi (iPad) и VK (iPhone).

Лидерами в категории «Социальные сети» стали приложения VK и «Одноклассники» (iPad). Среди бесплатных приложений в этой категории самые высокие рейтинги у Telegram и WhatsApp.

В магазине Google Play лидерами в категории «Социальные сети» стали TikTok (среди бесплатных приложений) и VK (среди кассовых). «Яндекс. Переводчик» возглавил рейтинг бесплатных приложений в категории «Образование», в категории «Финансы» — «Сбербанк», «Еда и напитки» — «Пятерочка».

Почти безусловным лидером в категории бесплатных бизнес приложений стал Zoom, а в игровых — Minecraft, пишет «РИА Новости» в четверг, 21 января.

Ранее эксперты выразили мнение, что в России может ускориться развитие национальных интернет-сервисов на фоне ситуации с блокировкой аккаунтов экс-президента США Дональда Трампа со стороны американских IT-гигантов.

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