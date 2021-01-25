Покончивший с собой актер Шаляпин семь лет лечился от алкоголизма

Актер и стендап-комик Александр Шаляпин, о смерти которого стало известно в понедельник, 25 января, находился в депрессии и на протяжении семи лет лечился от алкогольной зависимости. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

По словам супруги Шаляпина, ее муж страдал от алкоголизма на протяжении 20 лет, семь из них он находился на лечении в клинике в Белгороде. В Москву актер вернулся 21 января. У пары произошел серьезный разговор, после чего жена уехала на дачу, где и находилась до приезда в столицу в понедельник, 25 января.

Тело комика она обнаружила в ночь на понедельник в квартире на Хорошевском шоссе, после чего позвала на помощь соседа, Дмитрия Чернявского. Именно он обратился в полицию, сообщив, что, по предварительным данным, Шаляпин покончил с собой. Позднее версию о самоубийстве подтвердила и супруга стендап-комика.

Актер Карен Арутюнов также сообщил, что Шаляпин долгое время находился на лечении, из-за чего они не общались около полугода.

Директор артиста Мария Малякина подтвердила, что Шаляпин находился в депрессии, из-за чего ее общение с актером также прекратилось.

«Жена подтвердила — он покончил жизнь самоубийством. <...> Мы с ним давно не общались. Последнее время он был в реабилитации, лечился. Вышел в четверг, приехал домой. Не справился. У нас были подтвержденные концерты на февраль», — сказала она ТАСС.

Александр Шаляпин известен как киноактер и артист жанра стендап-камеди. Он снялся в более 50 кинокартинах, в частности, «Бумер-2», «Сваха», «Любовь как любовь», «Глухарь-2», «Карпов», «Женщины против мужчин». Шаляпину был 41 год, пишет «Газета.ру».