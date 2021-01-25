Актера и комика Александра Шаляпина нашли мертвым в Москве

Актера и комика Александра Шаляпина нашли мертвым в доме на Хорошевском шоссе в Москве, сообщает РЕН ТВ 25 января.

По данным телеканала, тело 41-летнего Шаляпина обнаружила его супруга. Предположительно, стендапер покончил с собой.

На месте работает полиция. Устанавливаются обстоятельства смерти Шаляпина.

Александр Шаляпин известен как киноактер и артист жанра стенд-ап камеди. Он снялся в более 50 кинокартинах, в частности, «Бумер-2», «Сваха», «Любовь как любовь», «Глухарь-2», «Карпов», «Женщины против мужчин».