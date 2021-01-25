Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Небензя выразил надежду на скорую регистрацию ВОЗ российской вакцины
Общество
МВД назвало основные причины запрета иностранцам на въезд в Россию
Спорт
Большинство японцев выступают за отмену Олимпиады в Токио
Мир
Байден и Макрон договорились вместе решать ядерную проблему Ирана
Мир
Небензя оценил шансы Гутерриша на переизбрание на пост генсека ООН
Общество
СК расследует поставку нерабочего программного обеспечения Минфину
Общество
Названы отрасли с самыми высокими зарплатами студентам
Общество
Эксперт рассказал об эффективных средствах против тараканов
Общество
Время ремонта в жилых домах предлагают ограничить до трех дней в неделю

Два человека погибли при взрыве газа в китайском Даляне

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Два человека погибли и девять пострадали при взрыве газовой трубы в городе Далянь (провинция Ляонин), сообщает 25 января информационный ресурс «Пэнпай синьвэнь» со ссылкой на местные власти.

ЧП произошло рано утром вблизи одного из жилых комплексов в городском районе Цзиньчжоу. Взрыв привел к повреждению и возгоранию близлежащих транспортных средств. Одна из загоревшихся машин взорвалась как раз в то время, когда пожарные боролись с огнем.

Ранее CGTV сообщало, что в результате происшествия восемь человек пострадали от разлетевшихся осколков окон, еще трое пропали без вести. Позднее одного из считавшихся пропавшим нашли и направили в больницу.

В настоящее время пожар потушен, выясняется причина аварии.

Согласно предварительным данным расследования, причиной взрыва стала утечка газа на газопроводе компании «Тяньчэн Жаньци», пишет «Газета.ру».

Ранее, 23 января, стало известно о взрыве грузовика с газом на юго-востоке Нигерии. В результате происшествия погибли 30 человек. По словам очевидцев, взрыв произошел из-за утечки из раздаточного шланга грузовика.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021