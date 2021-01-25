Два человека погибли при взрыве газа в китайском Даляне

Два человека погибли и девять пострадали при взрыве газовой трубы в городе Далянь (провинция Ляонин), сообщает 25 января информационный ресурс «Пэнпай синьвэнь» со ссылкой на местные власти.

ЧП произошло рано утром вблизи одного из жилых комплексов в городском районе Цзиньчжоу. Взрыв привел к повреждению и возгоранию близлежащих транспортных средств. Одна из загоревшихся машин взорвалась как раз в то время, когда пожарные боролись с огнем.

Ранее CGTV сообщало, что в результате происшествия восемь человек пострадали от разлетевшихся осколков окон, еще трое пропали без вести. Позднее одного из считавшихся пропавшим нашли и направили в больницу.

В настоящее время пожар потушен, выясняется причина аварии.

Согласно предварительным данным расследования, причиной взрыва стала утечка газа на газопроводе компании «Тяньчэн Жаньци», пишет «Газета.ру».

Ранее, 23 января, стало известно о взрыве грузовика с газом на юго-востоке Нигерии. В результате происшествия погибли 30 человек. По словам очевидцев, взрыв произошел из-за утечки из раздаточного шланга грузовика.