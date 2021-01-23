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В Нигерии при взрыве грузовика с газом погибли 30 человек

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По меньшей мере 30 человек погибли в результате взрыва машины для перевозки газа на юго-востоке Нигерии. Об этом сообщила в субботу, 23 января, газета The Nation.

Местный житель Энтони Уокер заявил, что всё произошло на газозаправочной станции в городе Агбор, а взрыв случился из-за утечки из раздаточного шланга грузовика.

Кроме того, в результате взрыва пострадало более 30 домов, расположенных рядом со станцией. После взрыва начался пожар. Отмечается, что большинство людей погибли в своих домах. В больницу доставлены 17 пострадавших.

В ноябре 2020 года на нефтяном месторождении Нигерийской национальной нефтяной компании на юге страны произошел взрыв. В результате происшествия никто не пострадал.

В марте 2020 года по меньшей мере 15 человек погибли при взрывe на участке нефтепроводa в городe Абул-Адo в Нигерии. Ранения получили еще 60 человек, в том числе ученицы колледжa для девочек. Взрывом повреждены 50 зданий, включая колледж и популярный отель.

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