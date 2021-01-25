Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Небензя выразил надежду на скорую регистрацию ВОЗ российской вакцины
Общество
МВД назвало основные причины запрета иностранцам на въезд в Россию
Мир
Президент Мексики Обрадор заразился коронавирусом
Наука
Россию исключили из экспертной группы по созданию окололунной станции Gateway
Мир
Израиль приостановит авиасообщение с другими странами до конца января
Общество
СК расследует поставку нерабочего программного обеспечения Минфину
Политика
Пушков призвал прекратить попытки понравиться Западу
Мир
Военных РФ на авиабазе Хмеймим начали прививать вакциной «Спутник V»
Общество
Время ремонта в жилых домах предлагают ограничить до трех дней в неделю

Эксперт рассказал об эффективных средствах против тараканов

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Исполняющий обязанности гендиректора службы дезинфекции по Москве и Московской области «Экоконтроль» Андрей Степанищев в беседе с корреспондентом сайта aif.ru рассказал об эффективных средствах борьбы с тараканами.

По словам специалиста, против черных и рыжих тараканов используются универсальные средства.

Отравленному верить: как избавиться от тараканов и остаться в живых
Использование некоторых химикатов для дезинсекции может обернуться трагедией

«Сегодня есть препараты нового поколения без запаха, такие как «Конфидант», которое содержит в качестве действующего вещества имидаклоприд, и «Титан», в состав которого входит тиаметоксам с пролонгированным действием. Эти средства можно применять на начальном этапе», — рассказал Степанищев.

Он уточнил, что если речь идет о большом заражении насекомыми, то помещение следует обработать дихлофосом. Его выпускают в форме спрея. Распыленная масса вещества достигает труднодоступных мест, и тараканы умирают после вдыхания препарата. Действующее вещество проникает в организм и воздействует на нервную систему, приводя к параличу и неминуемой смерти насекомого.

Специалист рассказал, что самые эффективные приманки — это те, которые сделаны на основе соединения из группы аминогидразонов — гидраметилнона и борной кислоты. Еще можно использовать средства с содержанием карбаматов (бендиокарб «Фикам») и фенилпиразолов (фипронил «Аттрацид»), а также применять приманки на основе гидраметилнона (гели и приманочные станции типа «Комбат»).

Степанищев добавил, что из-за устойчивости тараканов к основным инсектицидам можно использовать обычные пищевые приманки, к которым у популяции тараканов пока нет высокой резистентности: приманки с борной кислотой, липкие ловушки с пищевым аттрактантом, безинсектицидные дусты на основе диатомового порошка (типа «Гектор», «Экокиллер»).

Эксперт подчеркнул, что главным является ставить надежные барьеры, а не приманки в жилище. Чтобы не допустить тараканов в дом, специалист посоветовал поставит москитные сетки на вентиляционные решетки, сетки на окнах, а также изолировать канализационные стояки с помощью цемента, зашпаклевать все трещины и щели.

20 января Роспотребнадзор предупредил о скорой активизации тараканов. Обычно эти насекомые активизируются дважды в год для размножения. Так, в многоквартирных домах тараканы могут появиться уже в феврале. Второй раз они активизируются летом.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021