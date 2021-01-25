Эксперт рассказал об эффективных средствах против тараканов

Исполняющий обязанности гендиректора службы дезинфекции по Москве и Московской области «Экоконтроль» Андрей Степанищев в беседе с корреспондентом сайта aif.ru рассказал об эффективных средствах борьбы с тараканами.

По словам специалиста, против черных и рыжих тараканов используются универсальные средства.

«Сегодня есть препараты нового поколения без запаха, такие как «Конфидант», которое содержит в качестве действующего вещества имидаклоприд, и «Титан», в состав которого входит тиаметоксам с пролонгированным действием. Эти средства можно применять на начальном этапе», — рассказал Степанищев.

Он уточнил, что если речь идет о большом заражении насекомыми, то помещение следует обработать дихлофосом. Его выпускают в форме спрея. Распыленная масса вещества достигает труднодоступных мест, и тараканы умирают после вдыхания препарата. Действующее вещество проникает в организм и воздействует на нервную систему, приводя к параличу и неминуемой смерти насекомого.

Специалист рассказал, что самые эффективные приманки — это те, которые сделаны на основе соединения из группы аминогидразонов — гидраметилнона и борной кислоты. Еще можно использовать средства с содержанием карбаматов (бендиокарб «Фикам») и фенилпиразолов (фипронил «Аттрацид»), а также применять приманки на основе гидраметилнона (гели и приманочные станции типа «Комбат»).

Степанищев добавил, что из-за устойчивости тараканов к основным инсектицидам можно использовать обычные пищевые приманки, к которым у популяции тараканов пока нет высокой резистентности: приманки с борной кислотой, липкие ловушки с пищевым аттрактантом, безинсектицидные дусты на основе диатомового порошка (типа «Гектор», «Экокиллер»).

Эксперт подчеркнул, что главным является ставить надежные барьеры, а не приманки в жилище. Чтобы не допустить тараканов в дом, специалист посоветовал поставит москитные сетки на вентиляционные решетки, сетки на окнах, а также изолировать канализационные стояки с помощью цемента, зашпаклевать все трещины и щели.

20 января Роспотребнадзор предупредил о скорой активизации тараканов. Обычно эти насекомые активизируются дважды в год для размножения. Так, в многоквартирных домах тараканы могут появиться уже в феврале. Второй раз они активизируются летом.