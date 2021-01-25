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Названы отрасли с самыми высокими зарплатами студентам

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В IT-сфере, web-дизайне и администрировании студентам могут предложить наиболее высокие зарплаты — от 80 тыс. рублей. Об этом 25 января сообщает «РИА Новости» со ссылкой на результаты исследования, проведенного сервисом «Работа.ру».

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Как правило, вакансии, на которые работодатели готовы нанимать студентов, не требуют большого опыта работы и позволяют повышать квалификацию за счет работодателя, а также совмещать трудовую деятельность с учебой.

Высокую зарплату могут получить соискатели с финансовым или техническим образованием и навыком работы в проектах по вакансии customer journey expert, а также аналитики с опытом работы от года, специализирующиеся на киберрисках и информационной безопасности.

Программист С++ без опыта работы, но со знанием принципов объектно-ориентированного программирования может зарабатывать от 160 тыс. рублей.

Программист VB+SQL без опыта работы может получать от 130 тыс. рублей. Для этого ему нужно знать принципы объектно-ориентированного программирования, язык программирования Microsoft Visual Basic и владеть SQL на базовом уровне.

Начинающему веб-разработчику службы доставки цветов готовы платить до 80 тыс. рублей в месяц. От соискателя требуется владение любым языком программирования на уровне, который позволяет читать специализированные тексты.

Кроме того, медицинский центр ищет администратора с графиком работы два через два и опытом работы от одного года. Платить такому сотруднику работодатель готов до 105 тыс. рублей.

Накануне стало известно, что вакансии программиста, юриста и аниматора-мультипликатора попали в топ самых высокооплачиваемых вакансий для студентов.

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