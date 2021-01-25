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Новосибирские врачи удалили женщине огромную опухоль мозга

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Специалисты Национального медицинского исследовательского центра им. Мешалкина в Новосибирске успешно удалили пациентке огромную опухоль головного мозга.

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54-летняя женщина приехала в центр из Уфы, она жаловались на головную боль, снижение памяти и внимания, а также эпизодические потери сознания. По словам врача-нейрохирурга Сергея Чернова, у пациентки обнаружили глиому низкой степени злокачественности, однако заболевание распространилось на оба полушария.

Операция продолжалась больше пяти часов с использованием компьютерной навигационной системы (нейронавигации), а чтобы не затронуть важные функциональные зоны, проводился нейрофизиологический мониторинг.

«У пациентки все хорошо после операции, неврологических проблем нет. Это тоже задача хирурга — не ухудшить качество жизни. Нужно соблюдать баланс между радикальностью удаления и риском навредить пациенту. Мы достигли этого во время операции», — цитирует Чернова портал ngs.ru в понедельник, 25 января.

Дальше женщине проведут генетический анализ опухоли, а позже она пройдет лучевую терапию.

24 января сообщалось, что во Франции врачи провели первую в мире трансплантацию пациенту двух рук и плеча. 48-летний пациент потерял верхние конечности в результате несчастного случая на производстве еще в 1998 году.

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