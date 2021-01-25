В Роспотребнадзоре заявили о стабильной ситуации с COVID-19 в школах

Ситуация с коронавирусом в российских школах сейчас стабильна, заявили в Роспотребнадзоре, передает телеканал «Известия».

Эксперты оценили обстановку после новогодних каникул. Эпидпорог по ОРВИ и гриппу не превышен, отметили в ведомстве.

С 18 января в регионах РФ вернули очные занятия в школах.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.