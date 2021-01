Капризов впервые в истории НХЛ набрал 6 очков в 6 дебютных матчах

Форвард хоккейной команды «Миннесота» Кирилл Капризов отметился результативной передачей в матче против «Сан-Хосе» на регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Таким образом 23-летний россиянин стал первым новичком в истории клуба, которому удалось набрать шесть очков в своих первых шести матчах лиги.

Kirill Kaprizov collects an assist on the @mnwild’s opening goal and has 1-5—6 in 2020-21 (6 GP). @KaprizovKirill is the first rookie in franchise history to average a point per game through his first six career games. #NHLStats pic.twitter.com/RQmGszYDcM