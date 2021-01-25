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Капризов впервые в истории НХЛ набрал 6 очков в 6 дебютных матчах

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Форвард хоккейной команды «Миннесота» Кирилл Капризов отметился результативной передачей в матче против «Сан-Хосе» на регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Таким образом 23-летний россиянин стал первым новичком в истории клуба, которому удалось набрать шесть очков в своих первых шести матчах лиги.

11 января сообщалось, что в топ-10 лучших игроков НХЛ на данный момент по версии лиги вошли нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин, нападающий «Тампы» Никита Кучеров и форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин.

Кирилл Капризов является олимпийским чемпионом игр в Пхенчхане (2018), серебряный призер молодежного чемпионата мира (2016), бронзовый призер молодежного чемпионата мира (2017) и чемпионата мира (2019). Обладатель Кубка Гагарина.

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