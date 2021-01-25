Кондитеры пожаловались на высокую стоимость сахара

В начале года кондитерские компании столкнулись с тем, что производители не готовы продавать им продукцию по фиксированной цене 36 рублей за 1 кг. Этот уровень был определен соглашением о стабилизации цен в декабре 2020 года. Но в январе изготовители сладостей смогли приобрести сахар лишь по 39–44 рубля за 1 кг в зависимости от региона.

Об этом рассказал «Известиям» исполнительный директор Ассоциации предприятий кондитерской промышленности (АСКОНД) Вячеслав Лашманкин. Он подчеркнул, что в январе 2021 стоимость сахара выросла на 70% к аналогичному периоду прошлого года. Это может привести к подорожанию на 6–30% таких товаров, как карамель, зефир, пастила, мармелад, кексы, торты и пирожные.

Соглашение о стабилизации цен в первую очередь касается розничной торговли, сообщил председатель правления Союзроссахара Андрей Бодин. Эксперт подчеркнул, что доля сахара, например, в карамели, ирисе, зефире, пастиле составляет всего 0,6%. В конфетах и тортах она может быть выше — 13,5%. По его мнению, цены на сахар остаются доступными для индустриальных потребителей.

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