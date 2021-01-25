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Время ремонта в жилых домах предлагают ограничить до трех дней в неделю

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В России предложили ограничить шумные ремонтные работы в многоквартирных домах кроме новостроек до трех дней в неделю. С инициативой внести такие изменения в законодательство к главе Минстроя Иреку Файзуллину обратилась Общественная палата России (документ есть у «Известий»).

Идею положительно оценивают в «Деловой России», в Общественном совете при Минстрое и в Госдуме. Сегодня шумные ремонтные работы разрешены восемь часов в сутки, кроме воскресенья и праздников. Но длительный сильный шум мешает трудиться на удаленке.

Вероятно, даже с окончанием пандемии из дома будет работать гораздо больше граждан, чем раньше, сказал «Известиям» автор инициативы, первый зампредседателя комиссии по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив Общественной палаты России Артем Кирьянов.

В условиях новой реальности предлагается ограничить разрешенное время на проведение шумных ремонтных работ до трех дней в неделю (например, понедельник, среда и пятница) с сохранением «тихого часа», следует из письма общественников.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Тихие вместе: в РФ хотят ограничить время ремонта до трех дней в неделю

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