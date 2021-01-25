В России начали разработку истребителя-перехватчика нового поколения

«Ростех» начал разработки истребителя-перехватчика нового поколения, сообщается 22 января на сайте госкорпорации.

«Проект перспективного авиационного комплекса дальнего перехвата (ПАК ДП) под условным обозначением «МиГ-41» находится на стадии опытно-конструкторских работ», — говорится в публикации.

Ранее в минобороны России рассказали, что новый самолет придет на смену МиГ-31.

Как отмечается на портале Avia.pro, на данный момент МиГ-41 прошел минимум 200 различных тестов, позволяющих судить о высокой маневренности истребителя.

В январе прошлого года американский журнал Military Watch спрогнозировал, какими могут быть российские истребители в будущем. В частности, о МиГ-41 аналитики написали, что этот самолет-перехватчик будет совмещать в себе качества МиГ-25 и МиГ-31.

Также, по версии американских специалистов, гиперзвуковой самолет будет оснащен современными датчиками и боеприпасами и сможет подниматься на высоту, где будет представлять угрозу для вражеских спутников.