Уехавшая на Украину в 2016 году оперная певица и экс-депутат Госдумы Мария Максакова тайно вернулась в Россию. Ее возвращение долгое время держалось в строгом секрете.

Перед отъездом певица изменила внешность, чтобы остаться неузнанной. Поскольку прямых рейсов в Москву из Киева нет, Максаковой пришлось лететь транзитом через Стамбул, сообщает НТВ в воскресенье, 24 января.

О своем желании вернуться в Россию Максакова говорила еще в декабре 2019 года. Певица отмечала, что согласна приехать на родину с выступлениями в случае улучшения российско-украинских отношений.

Максакова вместе с мужем — бывшим депутатом Госдумы Денисом Вороненковым — в декабре 2016 года уехала на Украину, где супруги получили гражданство. 23 марта 2017 года Вороненков был убит в центре Киева. За два месяца до убийства в отношении Вороненкова в России возбудили уголовное дело: его обвинили в рейдерском захвате здания в Москве.

Как уточняет РЕН ТВ, в прошлом году Максакова заявила, что хочет уехать с Украины в США. Однако в итоге она всё равно вернулась в Россию.