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В Греции нашли мертвым экс-министра правительства Сифиса Валиракиса

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В Греции найден мертвым бывший министр правительства Сифис Валиракис, сообщает издание Рroto Thema в воскресенье, 24 января.

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Тело 78-летнего мужчины, выброшенное морем на скалы, обнаружили вблизи острова Эвбея. По предварительным данным, Валиракис упал с надувной лодки.

По словам супруги экс-министра, Валиракис днем отплыл из порта Эретрия на надувной лодке и с тех пор не выходил на связь. Позднее пустую лодку с работающим двигателем обнаружили рыбаки. Отмечалось, что на борту было два ружья для подводной охоты.

«Двигатель лодки, прибившейся к берегу, работал. Скорее всего, Валиракис упал в море либо потому что поскользнулся, либо потому что потерял сознание, и лодка продолжила свой курс», — пишет издание.

В поисках Валиракиса участвовали пять кораблей береговой охраны, две частные лодки, вертолет ВМС, а также военные аквалангисты.

Сифис Валиракис начиная с 1981 года занимал посты замминистра транспорта и коммуникаций, заместителя министра культуры по спорту, заместителя министра общественного мнения. С 1995 по 1996 год был министром общественного порядка, уточняет «Газета.ру».

18 января сообщалось, что в Якутии на рабочем месте обнаружили тело главы администрации «Урицкого наслега» Степана Иванова. По предварительным данным, мужчина покончил с собой.

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