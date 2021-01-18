Главу муниципалитета в Якутии нашли мертвым

Следователи приступили 18 января к проверке по факту обнаружения тела главы администрации муниципального образования «Урицкий наслег» в Якутии.

«Проводим процессуальную проверку по факту обнаружения тела мужчины. Следователем осуществлен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза», — сказал «РИА Новости» представитель регионального СУСК РФ.

Местный портал SakhaNews сообщил, что тело главы администрации муниципального образования «Урицкий наслег» в Олекминском районе Якутии Степана Иванова было найдено на рабочем месте.

По предварительным данным, мужчина покончил с собой.

Других подробностей пока не сообщается.