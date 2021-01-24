Пять населенных пунктов в Ульяновской области остались без света
В воскресенье, 24 января, в Новомалыклинском районе Ульяновской области произошло отключение электроэнергии в пяти населенных пунктах: Алексанровка, Новая Малыкла, станция Якушка, Новочеремшанск, Старая Тюгальбуга.
На места происшествий срочно выехали специалисты, в том числе и МЧС. Ремонтно-восстановительные работы завершены, отмечает ulpravda.ru. Но точная причина отключения света еще устанавливается.
Ранее энергетики восстановили электроснабжение в Тверской области, которое было нарушено после сильного снегопада 14 января. В ликвидации последствий непогоды участвовали более 320 аварийных бригад.