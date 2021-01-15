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Электроснабжение восстановили в Тверской области после снегопада

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Энергетики восстановили электроснабжение в Тверской области, которое было нарушено после сильного снегопада 14 января. В ликвидации последствий непогоды участвовали более 320 аварийных бригад.

На особом контроле была ситуация в Кашинском городском округе, Кимрском и Калининском районах. Помощь энергетикам оказывали сотрудники министерства лесного хозяйства, МЧС, а также министерства энергетики и ЖКХ. Об этом пишут «Тверские ведомости».

Для снабжения социальных объектов и населенных пунктов были задействованы резервные источники питания. В ликвидации последствий снегопада задействовали 1,45 тыс. человек и 452 единицы техники. Электроснабжение восстановлено в прежнем объеме.

Ранее сообщалось, что без электричества из-за непогоды остались свыше 5 тыс. человек в 191 населенном пункте.

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