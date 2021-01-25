Эксперты оценили последствия от удаления Telegram из App Store

Удаление мессенджера Telegram из магазина приложений App Store приведет к снижению его надежности. Об этом 25 января заявили опрошенные «Известиями» специалисты по информационной безопасности.

В частности, независимый исследователь даркнета Олег Бахтадзе-Карнаухов сообщил, что приток новых пользователей в веб-версию Telegram повысит вероятность обнаружения новых проблем в инфраструктуре мессенджера.

Кроме того, в веб-версии, по мнению специалистов, пользователей могут подстерегать фишинговые атаки, при которых злоумышленники собирают персональную информацию. Речь идет, например, о платежных данных. Технический директор группы компаний InfoWatch Андрей Бирюков предположил, что канал сторонников экс-президента США Дональда Трампа может опубликовать ссылку на «новый Twitter Трампа», по которой многие, не задумываясь, кликнут и перейдут на вредоносный сайт.

Заместитель лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Сергей Никитин отметил, что если в браузере содержится какая-либо уязвимость, то есть риск, что она будет «унаследована» веб-версией приложения, а из-за расширений сторонние люди могут получить доступ к переписке.

Эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Денис Легезо добавил, что удар по безопасности пользователей Telegram могут нанести и уже действующие или новые вирусы на их устройствах.

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