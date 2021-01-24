Венецианский карнавал пройдет онлайн

Венецианский карнавал пройдет в онлайн-формате. Количество дней проведения сократят вдвое. Праздник должен был начаться 30 января. Карнавал состоится в соцсетях, передает телеканал «Известия». Организованы тематические «виртуальные комнаты». Для детей предусмотрены перформансы, лаборатории и интерактивные рассказы. Карнавал пройдет 6, 7 и с 11 по 16 февраля.

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