Партию сигарет на 1,5 млн задержали у границы в Псковской области
В Невельском районе Псковской области пограничники задержали крупную партию контрабандных сигарет. Инцидент произошел недалеко от госграницы в районе населенного пункта Залоги.
Как пишет Псковское агентство информации, легковой автомобиль следовал с территории сопредельного государства. 38-летний гражданин России, находясь за рулем, выбирал для передвижения лесные и проселочные дороги.
При проверке в автомобиле обнаружили порядка 50 тыс. пачек табачной продукции с иностранными акцизными марками. Товарно-сопроводительных документов у водителя не было.
Сигареты должны были доставить в город Великие Луки для продажи на территории Псковской области. По предварительным данным, стоимость груза составляет 1,6 млн рублей.
30 декабря контрабандные сигареты пытались ввезти из Белоруссии. Псковская таможня при проверке грузового автомобиля обнаружила 60 коробок, где вместо заявленной медицинской мебели находились табачные изделия. Стоимость сигарет оценили в 1,5 млн рублей. Их везли в Москву.