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Прокуратура проверит данные о пьющей многодетной матери на Урале

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Прокуратура в Свердловской области проверяет информацию о многодетной матери из деревни Кекур Ирбитского муниципального образования, которая замечена в злоупотреблении алкоголем. Об этом в воскресенье, 24 января, сообщает РЕН ТВ.

В Telegram-канале «Екатеринбург № 1» отмечается, что соседи обвинили мать четырех детей в том, что она употребляет алкоголь, плохо кормит детей, а дома у них якобы холод и антисанитарные условия.

Старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова рассказала, что будет дана оценка соблюдению прав детей, охране их жизни и здоровья.

«Необходимо выяснить, состоит ли данная семья на учете, проводили ли какую-то работу профилактические органы», — отметила Канатова.

14 января стало известно, что Алексеевский районный суд Татарстана заключил под стражу девушку, малолетние дети которой получили обморожение. По версии следствия, подозреваемая после распития алкоголя с сожителем своей матери ушла из дома в неотапливаемый сарай, взяв с собой двух детей полутора и четырех лет. При этом на улице было порядка минус 30 градусов.

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