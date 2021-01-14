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Суд в Татарстане арестовал мать получивших обморожение детей

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Алексеевский районный суд Татарстана заключил под стражу девушку, малолетние дети которой получили обморожение. Об этом в четверг, 14 января, сообщил старший помощник прокурора республики Руслан Галиев.

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«Ходатайство следствия удовлетворено — подозреваемая заключена под стражу до 13 марта», — отметил Галиев в разговоре с агентством «РИА Новости».

Он также рассказал о том, что решается вопрос о лишении матери родительских прав по заявлению отдела опеки. По сведениям прокуратуры, эта семья не состояла на профилактических учетах.

По версии следствия, подозреваемая после распития алкоголя с сожителем своей матери ушла из дома в неотапливаемый сарай, взяв с собой двух детей полутора и четырех лет. При этом на улице было порядка минус 30 градусов, пишет «Газета.ру».

Когда старший ребенок замерз, девушка вернулась с ним в дом, оставив младшую девочку в сарае. Утром ее обнаружила пришедшая с работы мать подозреваемой. Девочку госпитализировали с тяжелыми обморожениями. Старший ребенок также получил обморожения, ему оказали медицинскую помощь.

Следователи 13 января возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 п. «в», «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство малолетнего».

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