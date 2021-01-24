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В Кремле объявили о планах Путина пообщаться со студентами в Татьянин день

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Президент России Владимир Путин планирует пообщаться в День российского студенчества с учащимися вузов. Об этом в воскресенье, 24 января, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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«Да, президент планирует такое общение», — ответил он на соответствующий вопрос.

Российский лидер по традиции ежегодно поздравляет студентов в Татьянин день. Глава государства неоднократно посещал различные вузы страны и вел с учащимися беседы в неформальной обстановке.

Ранее, 18 января, член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич напомнил студентам в Татьянин день не забывать носить защитные маски и перчатки, а также не увлекаться алкогольными напитками.

День российского студенчества отмечается 25 января — в день, когда православная церковь вспоминает Святую мученицу Татиану. В этот день в 1755 году императрица Елизавета подписала указ об основании Московского университета.

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