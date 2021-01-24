Американский самолет-имитатор Су-57 разбился в ходе испытаний

Первый опытный экземпляр американского самолета-мишени пятого поколения 5GAT, которого прозвали имитатором российского истребителя Су-57, разбился во время испытаний. Об этом сообщает портал Janes со ссылкой на доклад директора Пентагона по оперативным испытаниям и оценкам.

В публикации от 20 января указано, что 5GAT создают для того, чтобы он принимал участие в испытаниях боевых систем «воздух — воздух» и «земля — воздух»,

Кроме того, данную модель намерены задействовать в подготовке пилотов и разработке способов борьбы с малозаметными воздушными угрозами.

5GAT оснащен парой двигателей General Electric J85, которые были списаны с бывших учебно-тренировочных самолетов Т-38.

Длина 5GAT составляет 12,2 м, а размах крыла — 7,3 м. Аппарат имеет максимальную взлетную массу 4,4 т. Самолет сможет выполнять полеты на высоте до 13,7 тыс. м продолжительностью 1,5 ч, передает издание Aviation Explorer.

В январе 2020 года «Российская газета» со ссылкой на издание FlightGlobal сообщила, что 5GAT спроектирован как одноразовый самолет-невидимка для учебного воздушного боя и является спарринг-партнером, который помогает боевым пилотам научиться сбивать самолеты-невидимки, такие как российский Sukhoi Cу-57 или китайский Chengdu J-20.

В том же месяце стало известно, что новый многоразовый беспилотник США с турбореактивным двигателей X-61A Gremlin успешно запустили с военно-транспортного самолета, но спустя 1,5 ч полета он разбился.