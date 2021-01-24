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Разведку США уличили в скупке баз данных о гражданах страны

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Американскую разведку уличили в скупке баз данных о гражданах своей страны, передает телеканал «Известия». Информацию опубликовало издание The New York Times. Оно ссылается на данные, предоставленные сенатору Уайдену. Из них следует, что в течение последних двух с половиной лет в рамках пяти расследований разведка отслеживала передвижения американцев. Для запроса сведений нужно получить судебный ордер.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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