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В США патрульная машина наехала на зрителей на нелегальных гонках

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В американском городе Такома (штат Вашингтон) полицейская машина наехала на зрителей на нелегальных гонках, передает 24 января Daily Mail.

Полиция прибыла на место проведения гонок, чтобы пресечь незаконное мероприятие. Как сообщают правоохранители, толпа примерно из 100 человек блокировала перекресток. Зрители не подчинились требованиям стражей порядка, патрульную машину окружили, люди попыталась разбить окна.

Тогда автомобиль подался вперед и совершил наезд на толпу.

По предварительным данным, пострадал один человек. Его доставили в местную больницу, о степени тяжести травм не сообщается.

В соцсетях опубликовано видео с места инцидента.

В начале декабря стало известно, что водителя, который наехал на автомобиле на людей в пешеходной зоне в городе Трир на западе Германии, арестовали. Он подозревается в убийстве.

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